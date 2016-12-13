 عرض مسرحي خادش للحياء في مهرجان بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

عرض مسرحي خادش للحياء في مهرجان بالرياض

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عرض مسرحي خادش للحياء في مهرجان بالرياض

تواصل- الرياض:

أثار العرض المسرحي ‘‘ستاند آب كوميدي‘‘، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا، موجة غضب وسط الحاضرين؛ لما تضمنه من ‘‘ألفاظ خادشة للحياء وغير أخلاقية‘‘ صدرت من بعض الفنانين.

وأبدى عدد من الحاضرين سخطهم من استخدام مفردات تُسيء للذوق العام وعبارات تحمل إيحاءات لا أخلاقية، فضلاً عن توجيه أسئلة للحاضرات من النساء بأسلوب غير لائق والتهكم على فئات مختلفة من المجتمعات العربية عموماً، والسعودية على نحو خاص، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وعلى الرغم من ذلك، لم يشهد المهرجان الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إقبالاً كثيفاً من الجمهور، للتوقيت غير المناسب وارتفاع أسعار تذاكر الدخول التي وصلت لــ 750 ريالاً، بحسب شكوى بعض المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوجبات والمنتجات الغذائية المعروضة في المهرجان، في وقت فوجئوا بأن العرض المقدم لا يضاهي تكلفة الدخول والحضور التي تكبدوها.

من جهته، أبدى الإعلامي وليد آل سعد، استغرابه من سوء التنظيم، واصفاً الدعاية والإعلان عن المهرجان بالسيئة، مشيراً إلى أن الصدفة قادته للحضور وأنه لم يكن يعلم بوجود عرض مسرحي.

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