تراجع الأسعار.. مليون ريال لشراء أرضٍ داخل حدود الحرم المكي

تواصل – مكة المكرمة:

شهدت أسعار الأراضي في منطقي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تراجعاً كبيرا وصل إلى 50% بحسب متعاملين في قطاع العقارات في العاصمة المقدسة وفي المدينة.

وقال عبدالله جودالله الربيعي، صاحب شركات مقاولات متخصصة في بناء الفنادق والفلل السكنية، إنه في السابق كان المواطن الذي يمتلك مليون ريال لا يستطيع الحصول على قطعة أرض أو شقة سكنية بهذا المبلغ في الأماكن التي تقع داخل حدود الحرم المكي.

وأضاف بحسب “عكاظ”: “لكن في الوقت الحالي يستطيع هذا المواطن الحصول على أرض مناسبة أو شقة سكنية مناسبة في منطقة الشرائع، وداخل حدود الحرم.

من جهته أوضح عضو لجنة التثمين في الغرفة التجارية محسن السروري، أنه توجد مخططات سكنية مثل المحمدية، والهدى، وغيرها سعر المتر بها يتجاوز 2500 ريال، ما يعني أن قطعة أرض سكنية مساحتها 600 متر مربع، سيتجاوز سعرها المليون ونصف المليون ريال.

وفي المدينة المنورة، قال متعاملون في العقارات إن مبلغ المليون ريال يمكن صاحبه من الاستثمار بشراء خمسة أمتار في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، أو الحصول على قطعة أرض في بقية مناطق المدينة وأحيائها الراقية بسعر 600 ريال للمتر.

ووصفوا أسعار الأراضي في المنطقة المركزية بـ”المبالغ فيها”، خصوصا في الجهة الشمالية من الحرم النبوي، إذ لا زال سعر المتر يراوح بين 150 – 200 ألف ريال، وهو السعر نفسه في العام الماضي 2015.