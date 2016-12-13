«الشورى» يناقش 3 تقارير لـ«الطاقة الذرية والمتجددة» الأسبوع المقبل

تواصل – الرياض:

يعتزم مجلس الشورى الأسبوع القادم، وللمرة الأولى تحت قبة المجلس، مناقشة ثلاثة تقارير سنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لأعوام (1434 ـ 1435 ـ 1436).

وبحسب “عكاظ”، فسوف يناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، وتقرير مجلس حماية المنافسة، والتعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

ويناقش مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من العضو الدكتور فهد العنزي، واتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وليتوانيا، وتقرير مكتبة الملك فهد الوطنية، ومقترح إضافة مادة جديدة تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.

ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على تقرير اللجنة الصحية حول مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي للنظر فيه في ضوء التعديلات المقترحة على النظام.