مغردون يتفاعلون مع «هاشتاق» يُعرّف بمكانة المسيح عند المسلمين

تواصل – سعود الخالد:

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقا بعنوان: “#Do_Muslims_Love_Jesus” لتعريف النصارى بمكانة المسيح عليه السلام عند المسلمين.

وانطلق الهاشتاج باللغة الإنجليزية، موجهًا سؤالاً مفاده: “هل المسلمون يحبون عيسى؟”، والذي لقِي استحساناً من المسلمين والنصارى وحقّق ترندا على “تويتر”.

وقال الدكتور عائض القرني: “أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وليس بثالث ثلاثة ولا ابن الله تعالى الله”.

وقال الدكتور محمد البراك: “انطلق هذا الوسم لتعريف النصارى بمكانة المسيحﷺ عند المسلمين ولأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمر النعم”.

وغرّد الشاعر عبد الرحمن العشماوي ببيت من أشعاره قائلاُ: “وما عيسى سوى عبد رسول حباه الله روح الأصفياء… وأكرمه بأعجب معجزات كإبراء المريض بلا دواء”.