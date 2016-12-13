 هواوي تطرح هاتفها «Mate 9» باللون الأسود | صحيفة تواصل الالكترونية

هواوي تطرح هاتفها «Mate 9» باللون الأسود

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هواوي تطرح هاتفها «Mate 9» باللون الأسود

تواصل – وكالات :

أعلنت شركة هواوي، أمس الأحد، عن إطلاق هاتفها Mate 9، باللون الأسود الذي يتوفر بالفعل مع عدة اختيارات بألوان أخرى.

وأكدت هواوي أيضا أن الاختيار الجديد الذي تقدمه من هاتف Mate 9 باللون الأسود obsidian black، يأتي بنفس التسعير الذي أطلق به الهاتف إلى الأسواق.

جدير بالذكر أن هاتف Mate 9 يحتوي على شاشة IPS LCD بحجم 5.9 أنش، بدقة وضوح 1080 في 1920 بيكسل، مع رقاقة معالج Kirin 960، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بنظام مزدوج للكاميرا الخلفية 20 مع 12 ميجا بيكسل، إلى جانب 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، وقدرة للبطارية 4000 mAh، مع نظام تشغيل الأندوريد 7.0 Nougat، وواجهة هواوي الجديدة EMUI 5.0.

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