ضيق التنفس وتورم الساقين من علامات تجلط الدم

تواصل – وكالات:

حذَّر موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة، من 6 علامات مرضية تدل على وجود تجلطات دموية في الجسم.

وتتمثل أولى علامات التجلّط في الشعور بالألم والتشنجات العضلية مما يتطلب استشارة الطبيب بشكل فوري، وثانيها السعال غير المبرر التي تستوجب مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس.

وثالث العلامات هي ضيق التنفس، الأمر الذي يتطلّب التحقق من أعراض أخرى مثل آلام في الصدر، والدوخة، وتسارع دقات القلب.

وأما رابع العلامات آلام الصدر مع التنفس العميق، وهو ما يتوجّب توخي الحذر واستشارة الطبيب بشكل فوري.

وتُعتبر الخطوط الحمراء على الجلد خامس علامات التجلّط، والتي تظهر بطول الأوردة، وفي هذه الحالة لا تعتبر الأوردة طبيعية، ويجب استشارة الطبيب فوراً.

وآخر العلامات الـ 6 تظهر في تورم الساقين، حيث من الشائع أن يكون التورم ناتجاً عن الجلطة، لأنها تؤثر على الدورة الدموية، وبالتالي وصول الأكسجين إلى الأجهزة الحيوية في الجسم، مما يتطلب استشارة طبية فورية.