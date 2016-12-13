5 خطوات للإقلاع عن «التدخين» في أسرع وقت

تواصل – وكالات: التدخين من العادات السلبية التي يتوهم البعض أنها تخفف من من الضغط النفسي الذي يواجهونه طوال النهار خلال ساعات العمل. ومع مرور الوقت يصبح الإقلاع عن التدخين من الصعوبة بمكان، إلا أن خبراء الصحة ينصحون بمجموعة من الخطوات التي تساعد في الإقلاع عن عادة التدخين مع قدر من الإصرار والإرادة. 1- تحديد الوقت: حاول أن تختار الوقت المناسب الخالي من المشاكل والضغوط كعطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن التوتر النفسي؛ للتخلص منه بشكل جذري.

2- شارك من حولك: دع أصدقاءك وعائلتك يعلمون بخطتك للإقلاع عن التدخين، واطلب دعمهم وتشجيعهم لمساعدتك على التوقف، وابتعد عن المدخنين منهم لفترة قصيرة من الوقت وخاصة في المراحل الأولى.

3- الإرادة الصلبة: يتوقف الكثيرون عن التدخين لمدة قصيرة، ثم يعودون إليه مرة أخرى، وذلك لعدم وجود الإرادة الكافية للتخلص منه، فعليك أن تتحدى نفسك لإزالة النيكوتين من داخل جسمك، فالإرادة تلعب دور أساسي في التخلص من الرغبة الشديدة في التدخين.

4- إزالة السجائر من حياتك: عليك إزالتها من منزلك وسيارتك ومن مكان عملك، وارمِ بعيداً الولاعات والمنافض، واغسل ملابسك وتخلص من روائح السجائر، وابتعد كلياً عن الأماكن المتواجد فيها مدخنون.

5- الاستعانة بطبيب: تحدث إلى طبيبك للحصول على التعليمات التي تساعدك في الإقلاع عن السجائر.

هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تعتمدها في حياتك للإقلاع عن عادة التدخين الذميمة، بشكل سهل وفي أسرع وقت ممكن؛ لكي تنعم بحياة سعيدة بعيدة عن الأمراض التي يسببها التدخين.