 تحذيرات من هجمات إرهابية بعد سرقة 13 سيارة دبلوماسية باليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذيرات من هجمات إرهابية بعد سرقة 13 سيارة دبلوماسية باليمن

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تحذيرات من هجمات إرهابية بعد سرقة 13 سيارة دبلوماسية باليمن

تواصل – متابعات:

عممت المباحث الجنائية العربية والدولية، “الإنتربول”، أمس الأحد، مواصفات 13 سيارة تعود ملكيتها لقنصلية المملكة العربية السعودية في اليمن تمت سرقتها تحسباً لأي عمليات إجرامية أو إرهابية يقودها السارقون في دول الخليج العربي أو الدول العربية.

وقالت مصادر أمنية: إنه تم تعميم وإدراج السيارات المذكورة ضمن المركبات المطلوبة بقاعدة نظام الإنتربول في الكويت بعد ورود رسالة من إنتربول الرياض بمواصفات المركبات وألوانها وأرقامها وأنواعها، بحسب صحيفة “الشاهد” الكويتية.

وأضافت: أن السيارات المسروقة تم فقدانها بسبب الوضع المتدهور في اليمن حيث حرص السارقون على سرقة المركبات ذات الدفع الرباعي مما قد يساهم في تنفيذ جريمة منظمة قد تكون محلية أو دولية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تزويد الجهات المعنية والمختصة الأمنية بما فيها الجمارك بالدول العربية بالمعلومات اللازمة لأخذ الحيطة والحذر، مع التأكيد على أهمية التدقيق في كل ما يثير الشبهات والشكوك في المنافذ البحرية والبرية وعدم اعتماد الأرقام في التدقيق بل التأكد من أرقام المحركات والمواصفات الخاصة.

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