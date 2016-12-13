خبير تقني يكشف حقيقة اختراق «هاكر سعودي» لقناة «روسيا اليوم» (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

كشف الخبير التقني، الدكتور ياسر العصيفير، مساء اليوم الأحد، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر اختراق قناة “روسيا اليوم” من جانب “هاكر” سعودي، وإجباره المذيع على قول عبارة “عاشت حلب حرة”، مؤكدا أنه غير صحيح.

وقال “العصيفير” في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد” الفضائية، اليوم،: “المونتاج جميل جداً والكلام غير صحيح، لأن اختراق القنوات التلفزيونية يتم عن طريق أربع طرق، أشهرها التشويش على الإشارة وهو موجودة في أغلب الدول”.

وأضاف: “اختراق الشبكات عملية صعبة ومعقدة ولا يمكن عن طريق الإنترنت لأن البث يتم عن طريق الأقمار الصناعية”، لافتاً إلى أن “أجهزة المونتاج غير مربوطة بالإنترنت ولا يمكن للهاكر دخولها والتحكم بها”.

وختم “العصيفير” حديثه قائلاً: “اختراق القناة وتغير بثها في نفس اللحظة غير ممكن على عكس المواقع الإلكترونية وأقصى ما يمكن أن يفعله الهاكرز هو التشويش على البث”.