«الخضيري»: توجّه المملكة لرفع أسعار التبغ 100% فُرصة لِترك التدخين

تواصل – خالد العبد الله:

رأى عالم الأبحاث والمُتخصّص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار التبغ للضعف خلال الأشهر المقبلة فرصة لترك التدخين.

ونبّه الخضيري إلى الضرر الصحي الذي يُسبّبه تناول التبغ بأنواعه المختلفة المتمثلة في “المعسل، التنباك، الشيشة، السجائر”.

وقال الخضيري: “حسب الأخبار فإنّ خلال ٣ أشهر سيتم رفع سعر كل أنواع التبغ 100% لذا لابد من الاستعداد لذلك بترك التدخين مباشرةً أو تدريجياً”.

يشار إلى أن المملكة تتجه إلى تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، اعتباراً من الربع الثاني للعام القادم 2017.