 ميليشيات نظام الأسد تسرق منازل ومقرات مهجري حلب | صحيفة تواصل الالكترونية

ميليشيات نظام الأسد تسرق منازل ومقرات مهجري حلب

0
ميليشيات نظام الأسد تسرق منازل ومقرات مهجري حلب

تواصل – وكالات:

نفَّذت ميليشيات نظام بشار الأسد والمسلحين الموالين لها، وقوات خاصة من حزب الله اللبناني، عمليات نهب وسرقة لمحتويات منازل ومقرات المهجرين من المربع الذي كانت تُسيطر عليه الفصائل جنوب غرب أحياء حلب الشرقية.

ونشر المرصد السوري تقريراً مفصلاً عن عمليات “التعفيش” التي يقوم بها المسلحون الموالون للنظام لمنازل ومقرات أهالي حلب الشرقية الذين اضطروا للنزوح وترك منازلهم وممتلكاتهم، بعد الدمار الكبير والقصف العنيف بآلاف القذائف والصواريخ والضربات الجوية والبراميل المتفجرة، وانفجار عشرات الألغام والعبوات الناسفة.

وأكد التقرير استمرار المسلحين الموالين للنظام في تصعيد وتكثيف عمليات السرقة التي طالت عشرات المنازل والمتاجر غرب حلب، خاصة المناطق التي شهدت عمليات عسكرية عنيفة الأسابيع الفائتة.

شاهد ايضا

«المرور» يوضح آلية الإبلاغ عن اللوحات المفقودة

«المرور» يوضح آلية الإبلاغ عن اللوحات المفقودة

مغردون يتفاعلون مع «هاشتاق» يُعرّف بمكانة المسيح عند المسلمين

مغردون يتفاعلون مع «هاشتاق» يُعرّف بمكانة المسيح عند المسلمين

«الخضيري»: توجّه المملكة لرفع أسعار التبغ 100% فُرصة لِترك التدخين

«الخضيري»: توجّه المملكة لرفع أسعار التبغ 100% فُرصة لِترك التدخين

بريدة.. استخراج قطعة «نُحاس» من مَرِيء طفلة

بريدة.. استخراج قطعة «نُحاس» من مَرِيء طفلة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>