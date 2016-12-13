ميليشيات نظام الأسد تسرق منازل ومقرات مهجري حلب

تواصل – وكالات:

نفَّذت ميليشيات نظام بشار الأسد والمسلحين الموالين لها، وقوات خاصة من حزب الله اللبناني، عمليات نهب وسرقة لمحتويات منازل ومقرات المهجرين من المربع الذي كانت تُسيطر عليه الفصائل جنوب غرب أحياء حلب الشرقية.

ونشر المرصد السوري تقريراً مفصلاً عن عمليات “التعفيش” التي يقوم بها المسلحون الموالون للنظام لمنازل ومقرات أهالي حلب الشرقية الذين اضطروا للنزوح وترك منازلهم وممتلكاتهم، بعد الدمار الكبير والقصف العنيف بآلاف القذائف والصواريخ والضربات الجوية والبراميل المتفجرة، وانفجار عشرات الألغام والعبوات الناسفة.

وأكد التقرير استمرار المسلحين الموالين للنظام في تصعيد وتكثيف عمليات السرقة التي طالت عشرات المنازل والمتاجر غرب حلب، خاصة المناطق التي شهدت عمليات عسكرية عنيفة الأسابيع الفائتة.