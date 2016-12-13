اليمن.. قائد شرطة عدن يعلن استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين

تواصل – واس:

أكد قائد الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، اللواء شلال شائع، أن الأجهزة الأمنية وبدعم من ‏قوات التحالف العربي ستواصل عملياتها، لاجتثاث البؤر الإرهابية من مناطق ‏عدن كافة ، بما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي فيها.‏

وأوضح اللواء شائع في كلمة له عن الأوضاع الأمنية بالعاصمة عدن، قدمها خلال اجتماع ‏المكتب التنفيذي للعاصمة برئاسة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، أن المدبرين والممولين ‏للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن، باتوا اليوم بقبضة السلطات الأمنية، ‏وسينالون جزاءهم الرادع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏