اليمن.. قائد شرطة عدن يعلن استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين

تواصل – واس:
أكد قائد الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، اللواء شلال شائع، أن الأجهزة الأمنية وبدعم من قوات التحالف العربي ستواصل عملياتها، لاجتثاث البؤر الإرهابية من مناطق عدن كافة ، بما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي فيها.
وأوضح اللواء شائع في كلمة له عن الأوضاع الأمنية بالعاصمة عدن، قدمها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للعاصمة برئاسة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، أن المدبرين والممولين للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن، باتوا اليوم بقبضة السلطات الأمنية، وسينالون جزاءهم الرادع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.