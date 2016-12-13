 أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد «البارقي» | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد «البارقي»

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أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد «البارقي»

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، أسرة الرقيب حزام بن هيازع البارقي، الذي استشهد، الأسبوع الماضي، خلال مداهمة أمنية لمجهولي الهوية، في أحد المواقع الجبلية ببلدة الريش، بمحافظة محايل عسير.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، خلال اللقاء، أن رجال الأمن الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم للدفاع عن الدين والوطن الغالي، ودحر كل باغٍ وظالم، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبرت أسرة البارقي، عن شكرهم وتقديرهم لمشاعر سموه ومواساتهم في فقيدهم، مؤكدين أنهم فخورون بما قدمه ابنهم في ميدان العز والشرف، ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين ومقدرات الوطن.

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