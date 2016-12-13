«تعليم جدة» يؤكد لـ«تواصل» إصابة 7 طالبات في المدرسة 54 الابتدائية بـ«الجرب»

تواصل- نايف الحربي:

قال المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران بخصوص شكوى أولياء أمور طالبات المدرسة الابتدائية 54 الواقع في كيلو 10 (حي الروابي)، إن الحديث عن قدم وتهالك المبنى يعود إلى أنه قديم الإنشاء لكنه غير متهالك وثبت فنيا صلاحيته.

وأضاف- في تصريح خاص لـ”تواصل”- أن ما يخص وجود مستنقعات مائية يوميا فهذا الأمر غير صحيح، حيث كان هناك تجمع للمياه قبل أسبوعين وكانت حالة طارئة بسبب تعرض إحدى قنوات المياه للكسر؛ ما أدى إلى تسرب المياه وركودها كون المدرسة داخل الحي، مفيدا ان المدرسة تواصلت مع الجهة المختصة وتم شفط المياه في حينه.

وتابع، أنه بخصوص وجود حالات مصابة بالجرب فقد تم الإبلاغ عن بعض الحالات المصابة بمرض الجرب في المدرسة 54 الابتدائية، وقامت إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة بتشكيل فريق طبي متخصص أجرى الفحص اللازم على المصابات وتحويلهم إلى مركز صحي الروابي للتأكد من حالتهم حيث تبين إصابة 7 حالات.

وأشار إلى أنه على الفور تم منعهن من الدخول للمدرسة لمدة أسبوعين حتى يتم التحقق من شفائهن وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بين الطالبات، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الشؤون الصحية لمتابعة الحالات المصابة في مقر سكنهن والتأكد من سلامة المخالطين لهن.

وقال إن إدارة الصحة المدرسية قامت بتنفيذ محاضرات توعوية وتثقيفية للطالبات في المدرسة حول الوقاية من المرض، مضيفا أن الوضع الصحي بالمدرسة مستقر ولم تسجل اصابات جديدة حتى اليوم ويجري مراقبة الوضع الصحي للمدرسة وطالباتها ومنسوباتها من قبل ادارة الصحة المدرسية بانتظام.