«المصلح» يبدأ دروسه العلمية بالمسجد الحرام الأربعاء المقبل

تواصل – مكة:

تقيم الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بشؤون المسجد الحرام، الدرس العلمي الشهري للدكتور خالد بن عبدالله المصلح، ويقدم الدرس الأول بعنوان ‘‘شرح كتاب بلوغ المرام‘‘، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة، بعد صلاتي المغرب بالمطاف يمين النازل من باب الملك فهد، رحمه الله .

ويأتي الدرس الثاني بعنوان ‘‘شرح كتاب التوحيد‘‘ بعد صلاة الفجر، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 30-3-1438هـ وحتى يوم السبت 02-04-1438هـ، بتوسعة الملك فهد باب (79) يمين الداخل.

وتأتي الدروس العلمية، امتثالاً لرؤية القيادة الرشيدة –حفظها الله– في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.