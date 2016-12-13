 الخميس.. تسليم «مذكرة الرد الجوابية» في قضية «رافعة الحرم» | صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس.. تسليم «مذكرة الرد الجوابية» في قضية «رافعة الحرم»

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الخميس.. تسليم «مذكرة الرد الجوابية» في قضية «رافعة الحرم»

تواصل – مكة المكرمة:

تعقد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس المقبل، جلسة جديدة في قضية “رافعة الحرم” التي يحاكم فيها 13 متهماً، بينهم مواطنون ومقيمون.

وبحسب “الرياض”، فإن الجلسة المقبلة ستشهد تسليم المدعي العام لمذكرة الرد الجوابية على الدفوعات التي قدمها المتهمون الجلسة الماضية، التي تصل إلى 59 صفحة.

ودفع فريق الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة الماضية ببراءتهم، حيث قدموا دفوعات أبرزها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وما نتج عنها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.

يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، التي نتج عنها أكثر من ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة أكثر من ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته.

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