مكة.. توقيف متهمَيْن سرقا محتويات مدرستين بالقنفذة

تواصل – القنفذة:

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة القنفذة، اليوم الأحد، بمتهمَيْن، نفذا أعمال تخريب وتكسير واسعة، وسرقا كاميرات مراقبة، وشاشات عرض حديثة، وأجهزة حاسوبية من مدرستين بمركز القوز جنوبي المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي القرشي: ‘‘إن مركز القوز بشرطة محافظة القنفذة، تلقى بلاغَيْن مفادهما تعرض كاميرات المراقبة وبعض محتويات مدرستين للسرقة من داخلها‘‘.

وأوضح: أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث؛ أسفرت نتائجه عن ضبط متهمَيْن بارتكاب تلك السرقات، وبسماع أقوالهما الأولية اعترفا بارتكابهما لعملية السرقة، وقاما بالإرشاد على مكان بيعها لشخصين من جنسية عربية، تم التحفظ عليهم جميعاً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.