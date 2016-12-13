مجاناً.. «قياس» ينظم دورة «المذاكرة الذكية» للطالبات بالرياض

تواصل – واس:

يقيم المركز الوطني للقياس، يوم الأربعاء المقبل، دورةً تدريبية مجانية للطالبات بعنوان “المذاكرة الذكية” تقدمها الأخصائية الاجتماعية نوال العتيبي، وتستهدف طالبات المرحلة الثانوية والجامعية.

وتهدف الدورة إلى تقديم عرض لفنون المذاكرة والاستعداد للاختبارات، واكتساب مهارة تنظيم الوقت، حيث تركز على اكتساب الطالبات عدد من المهارات كالاستعداد النفسي والتهيئة للمذاكرة، وطرق ووسائل التحفيز الذاتي، وترتيب الأفكار والموضوعات للمذاكرة.

كما تتضمن الدورة التدريبية طرق التلخيص والحفظ، إضافة إلى التعرف على وسائل التغلب على قلق الاختبارات، وطرق الاستعداد والتهيئة ليلة الاختبار، مع التعرف على أنواع أسئلة الاختبارات.

وأوضح المركز أن التسجيل متاح مجاناً من خلال بوابة المركز الوطني للقياس الالكترونية ، وستعقد الدورة في الفترة المسائية من (4:30 م – 8:30 م) في مقر المركز الوطني للقياس بحي النخيل بالرياض، حيث سيُقدم للمشاركات في نهاية الدورة شهادة حضور.