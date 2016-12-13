 مجاناً.. «قياس» ينظم دورة «المذاكرة الذكية» للطالبات بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

مجاناً.. «قياس» ينظم دورة «المذاكرة الذكية» للطالبات بالرياض

1
مجاناً.. «قياس» ينظم دورة «المذاكرة الذكية» للطالبات بالرياض

تواصل – واس:

يقيم المركز الوطني للقياس، يوم الأربعاء المقبل، دورةً تدريبية مجانية للطالبات بعنوان “المذاكرة الذكية” تقدمها الأخصائية الاجتماعية نوال العتيبي، وتستهدف طالبات المرحلة الثانوية والجامعية.

وتهدف الدورة إلى تقديم عرض لفنون المذاكرة والاستعداد للاختبارات، واكتساب مهارة تنظيم الوقت، حيث تركز على اكتساب الطالبات عدد من المهارات كالاستعداد النفسي والتهيئة للمذاكرة، وطرق ووسائل التحفيز الذاتي، وترتيب الأفكار والموضوعات للمذاكرة.

كما تتضمن الدورة التدريبية طرق التلخيص والحفظ، إضافة إلى التعرف على وسائل التغلب على قلق الاختبارات، وطرق الاستعداد والتهيئة ليلة الاختبار، مع التعرف على أنواع أسئلة الاختبارات.

وأوضح المركز أن التسجيل متاح مجاناً من خلال بوابة المركز الوطني للقياس الالكترونية ، وستعقد الدورة في الفترة المسائية من (4:30 م – 8:30 م) في مقر المركز الوطني للقياس بحي النخيل بالرياض، حيث سيُقدم للمشاركات في نهاية الدورة شهادة حضور.

 

شاهد ايضا

الرياض.. «أضرار المخدرات والتدخين» برنامج توعوي بمتنزه عكاظ البيئي (صور)

الرياض.. «أضرار المخدرات والتدخين» برنامج توعوي بمتنزه عكاظ البيئي (صور)

بالصور.. «تحفيظ تبوك» تقيم ورشة تحضيرية لتأهيل معلمي تدبر القرآن

بالصور.. «تحفيظ تبوك» تقيم ورشة تحضيرية لتأهيل معلمي تدبر القرآن

«المصلح» يبدأ دروسه العلمية بالمسجد الحرام الأربعاء المقبل

«المصلح» يبدأ دروسه العلمية بالمسجد الحرام الأربعاء المقبل

«بناء الطاقات» يؤهل 18 أخصائياً لـ«العلاقات» في الجمعيات الخيرية

«بناء الطاقات» يؤهل 18 أخصائياً لـ«العلاقات» في الجمعيات الخيرية

١ تعليق

  1. ورا جزاكم الله خير ما تسوون دورات لاختبار قياس المعلمين الذي مع الأسف يخفق فيه أكثر من النصف !!

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>