الرياض.. إنقاذ مقيم بعد اختراق مسمار لرقبته

تواصل ـ خالد العبدلله:

أنقذ فريق متخصّص في مركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية ـ بعد عناية الله سبحانه ـ حياة مقيم حين اخترق مسماراً حديدياً رقبته أثناء قيامه بأعمال بناء.

وتمكّن الفريق الطبي من استخراج المسمار الحديدي الذي يبلغ طوله 8 سم، خلال محاولة تثبيته، حيث ارتد إلى رقبته.

وأجرى الفريق الطبي قبل استخراجه المسمار عملية استكشاف لرقبة المصاب، واتضح أنه كان على بعد مسافة قريبة من الشريان السباتي الذي يؤدي قطعه لفقدان الحياة.

وقال الفريق الطبي: إن العملية استغرقت ساعة ونصف، مؤكداً أنّ المريض حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد-، ويستعد للخروج خلال اليومين المقبلين.