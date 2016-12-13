القتل تعزيراً لمواطن شارك في تفجير مبنى «الداخلية» ومصفاة بقيق

تواصل ـ علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الأحد، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لمواطن شرع في قتل أحد المستأمنين داخل البلاد، وجمع معلومات عن مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، وإعداد رسم توضيحي لهما.

وثبت للمحكمة قيام المتهم بالمشاركة مع تنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل البلاد واستلامه من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية بها صورة للمستأمن وسيارته ومعلومات شخصية عنه، ثمّ علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ، ومشاركته للتنظيم في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ برصده لهما وإعداد رسم توضيحي لهما وتدوينه على شريحتين حاسوبيتين وتسليمها لأحد أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير، كما سلّمه شريحة حاسوبية عن كيفية التزوير وصناعة المتفجرات، ومشاركته التنظيم في تفجير مصفاة بقيق بذهابه لها وجمعة معلومات عنها وأخذ صور لها واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجير المصفاة، واقتراحه على منفذي التفجير ارتداء ملابس مشابهة لملابس العاملين فيها لضمان نجاح العملية، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من المواقع المستهدفة، وعلمه بموعد تنفيذ العملية، ومرافقته للمجموعة التي نفّذت العملية الإرهابية إلى أن سلكوا الطريق البري ثم رجوعه بناءً على طلبهم، وعدم الإبلاغ.

وتأكد للمحكمة دعمه للتنظيم بالأسلحة بشراء 3 رشاشات نوع “كلاشنكوف” ومسدس وصندوق ذخيرة، وتسليم أحد الهالكين رشاشين وصندوق ذخيرة، وكان في حيازته عند القبض عليه سلاح مسدس و14 طلقة ومخزنان بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعمه لذلك التنظيم إعلامياً بجمع ما يبث عنه من أعمال قتالية وتولي مسؤولية ذلك في الداخل.