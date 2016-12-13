ظهور مشكلة جديدة في كاميرا هاتف «iPhone 7 Plus»

تواصل – وكالات:

كشف بعض مستخدمي هاتف آبل iPhone 7 Plus عن ظهور مشكلة في كاميرا الهاتف الخلفية أثناء الاستخدام، حيث تتحول الشاشة في الهاتف إلى اللون الأسود أثناء التصوير بالكاميرا الخلفية للهاتف، أو تظهر ومضات بألوان الأخضر والأرجواني أثناء التصوير.

وقال أحد المستخدمين: “فور ظهور العيب أثناء استخدام كاميرا الهاتف، توجه إلى متجر أبل واستبدله بآخر جديد”، بحسب موقع “ماشابل” المهتم بالشؤون التقنية.

وأضاف المستخدم: أن الموظف في متجر أبل أشار إلى رصد هذه المشكلة من قبل لدى العديد من العملاء”، كما أكد على أن متجر أبل مستعد بشحنة خاصة لاستبدال كاميرا الهاتف، ومعالجة هذه المشكلة.