 تعرَّف على فائدة التمرين بـ«الكرة المطاطية» لعضلات الجسم | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرَّف على فائدة التمرين بـ«الكرة المطاطية» لعضلات الجسم

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تعرَّف على فائدة التمرين بـ«الكرة المطاطية» لعضلات الجسم

تواصل – وكالات:

قالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية، ساندرا غيرتنر ‘‘إن التمرين بالكرة المطاطية، يعد تدريباً شاملاً للجسم، لفائدته لعضلات الذراعين، والصدر، والظهر، والبطن، والساقين، والمقعدة‘‘.

وعزت غيرتنر، هذا التأثير إلى أن التمرين بالكرة المطاطية يصل إلى الطبقات العضلية، التي لا يمكن الوصول إليها من خلال تمارين تقوية العضلات التقليدية.

ويتمثل التمرين الأساسي، في الجلوس على الكرة، بعدها يتم الوقوف بتحكم عدة مرات والجلوس مرة أخرى، ويعمل هذا التمرين على تنشيط الدورة الدموية، ويحسن التنسيق والتوازن.

وكتمرين آخر، يتم الاستناد على الكرة، حيث يجلس الشخص على الركبة خلف الكرة ويسند بذراعيه على الكرة، ويكون الذراعان في وضع مثني، وبعد ذلك يتم رفع الركبتين، ويمكن إجراء هذا التمرين على الوضع الجانبي أيضاً. ويسهم هذا التمرين على تمرين الجسم بأكمله.

والتمرين الثالث، يتم مسك الكرة بذراعين ممدودتين فوق الرأس، ثم إجراء حركات ثني الركبة. ويعمل هذا التمرين على تقوية الساقين والأرداف والذراعين والجذع.

لكن يشترط عند التمرين، مراعاة الحجم الصحيح للكرة، فالأشخاص، الذين يصل طولهم إلى 1.70 متراً يحتاجون إلى كرة قُطرها 65 سنتيمتراً، في حين يحتاج الأشخاص الأطول من ذلك إلى كرة ذات قُطر 75 سنتيمتراً.

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