 «موزيلا»: تقييم المستخدمين سيحدد دعم «فايرفوكس» على «ويندوز إكس بي» | صحيفة تواصل الالكترونية

«موزيلا»: تقييم المستخدمين سيحدد دعم «فايرفوكس» على «ويندوز إكس بي»

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«موزيلا»: تقييم المستخدمين سيحدد دعم «فايرفوكس» على «ويندوز إكس بي»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ‘‘موزيلا‘‘ أن موعد دعم المتصفح ‘‘فايرفوكس‘‘ من عدمه، على ‘‘ويندوز إكس بي‘‘ أو ‘‘فيستا‘‘ سينتهي في سبتمبر 2017م، وهذا القرار سيتم عقب إعادة تقييم أعداد مستخدمي المتصفح منتصف العام المقبل، وبناءاً عليه سيتم القرار إما إيقاف الدعم نهائياً أو ربما تمديده لفترة إضافية.

وكشف الشركة، أنه مستخدمي فايرفوكس سينقلون في مارس على ويندوز إكس بي وفيستا للعمل على إصدار خاصة يدعى ‘‘الدعم الممدد‘‘ وهو إصدار صمم ليعمل في أماكن معينة كالمدارس والجامعات والشركات، التي عادة ما تنزل أعداد كبيرة من المتصفحات على أجهزة الحواسب المتاحة لديها.

وبحسب مواقع متخصصة، فإن التخلي عن دعم أنظمة التشغيل القديمة سياسة متبعة لدى الشركات المطورة للمتصفحات، ففي أغسطس الماضي، تخلت ‘‘موزيلا‘‘ عن دعم فايرفوكس لعدة نسخ من OS X مثل 10.6 و 10.7 و 10.8، بينما تخلى كروم عن دعم ويندوز إكس بي وفيستا منذ عدة أشهر.

وأوضحت، أن مستخدمي فايرفوكس سيحصلون على تحديثات كثيرة في ‘‘ويندوز إكس بي‘‘ لاسيما الأمنية، لتسعة أشهر إضافية، على الرغم من أن نظام التشغيل نفسه لم يعد يتلقى التحديثات من مايكروسوفت.

الجدير بالذكر، أن ويندوز إكس بي لايزال يتمتع بحصة سوقية 9.73% على الرغم من مرور أكثر من 15 سنة على إطلاقه.

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