 «الأرصاد»: توقعات بأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقعات بأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

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«الأرصاد»: توقعات بأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

تواصل – سعود الخالد:

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، زيادة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال ووسط المملكة، ومنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وبحسب التقرير، تتوقع الأرصاد، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ومنطقتي القصيم وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ووفقاً للتقرير، ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباحاً على مناطق الجوف، تبوك، حائل، والحدود الشمالية، بمشيئة الله.

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