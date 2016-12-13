موجز الصباح| غداً تداول العملة الجديدة وإتلاف القديمة.. وإلزام الشركات بالتأمين على المركبات

تواصل – الرياض:

مصادر: تحصيل رسوم المرافقين الجديدة مع تجديد الإقامة

بعد أن كشفت وثيقة «التوازن المالي» توجه المملكة إلى فرض رسوم شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، رجحت مصادر مطلعة في «الجوازات» أن يتم تحصيل رسوم «المرافقين» المزمع تطبيقه في الأول من يوليو من العام المقبل مع تجديد هوية المقيم.

إلزام الشركات بالتأمين على المركبات

كشف رئيس فريق المبيعات بشركة «علم» -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- ماجد الغامدي، صدور «توجيهات عليا»، بحسب وصفه، تسمح باستخدام نظام «باشر» عن طريق شركة «نجم».

وأشار الغامدي، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس حالياً إلزام شركات التأمين بالتأمين على المركبات كافة في المملكة، وربط الشركات بإدارات المرور في المناطق، إضافة إلى ربط بوالص التأمين بمراكز معلومات المرور، بحيث لا يقتصر التأمين على انتهاء الاستمارة أو بيع المركبة.

غداً.. بدء تداول العملة الجديدة وإتلاف القديمة

قال الخبير المصرفي والمحلل المالي حسين الرقيب: إن إتلاف الإصدارات السابقة من العملة سيتم داخل المملكة اعتباراً من يوم غد، فور وصولها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مع بدء التداول بالعملة الجديدة.

توقيف 9 من مجهولي الجنسية في قضايا الإرهاب

كشفت مصادر، أن عدد الموقوفين من مجهولي الجنسية في سجون المباحث العامة في قضايا ذات صلة بجرائم الإرهاب وأمن الدولة بلغ 9 متهمين، على فترات مختلفة.

بعد فَقْد بصرها.. مواطنة تطالب «الصحة» بالتحقيق مع أطباء عيون مستشفى بالرياض

بسبب مشكلات في عينيها تسبب فيها الفريق الطبي المعالج لها، طالبت مواطنةٌ، وزارةَ الصحة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بالخطأ الطبي الذي تسبب في فقد بصرها من قبل الفريق الطبي المشرف على حالتها في مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض.

«العدل» تنفي تعطيل الحسابات البنكية عند إيقاف الخدمات الحكومية

نفت وزارة العدل، شمول إيقاف الحسابات البنكية للممتنعين عن الحضور في حال صدر بحقهم إيقاف خدماتهم الحكومية، من خلال تأكيدها بعدم شمول الحسابات البنكية ضمن دائرة الخدمات الحكومية.

«العمل» تضم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج «حساب المواطن»

قال مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: ‘‘إن برنامج حساب المواطن، سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يقدَّر عددهم بنحو 830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد، ويشكلون 12% من المجتمع‘‘.