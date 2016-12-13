مسلمة تسامح أمريكية «عنصرية» حطمت كأساً في وجهها

تواصل – وكالات:

سامحت مسلمة تدعى أسماء جمعة مهاجمتها بعد نحو عام على تحطيم كأس على وجهها لأنها تحدثت باللغة السواحلية في أحد مطاعم مينيسوتا، وحثتها على أن تختار الحب بدل الكراهية.

وبحسب إذاعة مينيسوتا العامة، فقد توجهت أسماء بالكلام إلى مهاجمتها جودي بركارد-ريش لدى سماع النطق بالحكم في محكمة أنوكا كاونتي: “ديني علمني أن أسامح، وهذا ما جعلني أستمر في حياتي. إن حمل الضغائن والأحقاد، لن يساعد في شيء”.

وتعود التفاصيل إلى أن بوركارد وزوجها كانا يتناولان الغداء في أحد المطاعم في شهر أكتوبر عام 2015 عندما أبديا انزعاجهما من أسماء وعائلتها الذين كانوا يتحدثون السواحلية بالقرب منهما، حيث أفادت أسماء لرجال الشرطة بأن بوركارد وزوجها طلباً منها الانصراف من المطعم وقالا حرفياً “عندما تكوني في أمريكا فعليك أن تتحدثي الإنجليزية”.

وردت أسماء التي تحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى جنسيتها الأصلية الصومالية والمقيمة في مينيسوتا منذ عام 2000 : ” بإمكاني أن أتحدث الإنجليزية، لكن لي حق التحدث باللغة التي أشاء”، لكن سرعان ما ضربت بوركارد جمعة في وجهها بكأس، مما أدى إلى ذهابها إلى المشفى بعد أن تسبب لها الكأس بجرح بليغ اقتضى 17 قطبة في شفتها السفلى”.

أدينت بوركارد، البالغ من العمر 44 عاماً، بالاعتداء وتلقت حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع فترة يمكن أن تمتد لخمسة أعوام مع وقف التنفيذ.