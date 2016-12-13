الجوازات تدعو الطلاب السوريين واليمنيين لتصحيح أوضاعهم بالمملكة

تواصل – الرياض:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، جملة تنظيمات تتعلق بتصحيح أوضاع الطلبة السوريين واليمنيين، ومعرفة المخالفين منهم عبر الإدارات المدرسية، وطالبت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، بإفادتها بالوضع النظامي للطلبة (بنين وبنات)، الذين لا تتوافر لديهم مسوغات القبول.

ووفقاً للجوازات، فإن الطلبة السوريين، الذين دخلوا البلاد بتأشيرة عمرة وانتهت مدة إقامتهم، يعد بقاؤهم في المملكة غير نظامي، وكذلك المستجد بتأشيرة عمرة، وبناءً عليه لا يقبل أي من هؤلاء الطلبة، ودعت الطلبة الذين على مقاعد الدارسة إلى تغيير تأشيرة العمرة إلى زيارة، وفي حال عدم التغيير عبر الحضور إلى مقر الجوازات سيسلم الطالب ملفه في نهاية العام الدراسي الحالي، ولن يقبل في العام المقبل إلا بعد تغيير التأشيرة وبتاريخ جديد بحسب ‘‘الحياة‘‘.

أما الطلاب اليمنيون المقيمون في المملكة بطريقة غير نظامية وليس لديهم جوازات سفر فمنحوا هوية زائر وتأشيرة زيارة، وعليه يطالبون بتمديد هوية الزائر وتأشيرة الزيارة حتى لو لم تكن لديهم جوازات سفر، وفي حال انتهت جوازات سفرهم فإن الإقامات تجدد، ومن يحمل منهم تأشيرة زيارة فتمدد حتى وإن كانت جوازات سفرهم منتهية، وبناء عليه لا يطالبون بتجديد الجوازات، وتقبل حتى وإن كانت منتهية، ويؤخذ تعهد عليهم بتجديد تأشيرة الزيارة أو الإقامة، نظراً إلى ما تمر به بلادهم من ظروف، وإن لم تجدد يسلم الطالب ملفه بنهاية العام الدراسي، ولا يقبل إلا في حال تجديد التأشيرة أو الإقامة.