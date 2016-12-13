«العمل» تضم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج «حساب المواطن»

تواصل- الرياض:

قال مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ‘‘إن برنامج حساب المواطن، سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يقدَّر عددهم بنحو 830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد، ويشكلون 12% من المجتمع‘‘.

وأوضح، أنه سيتم تسجيل اسمائهم تلقائيًا من قبل الوزارة دون الحاجة إلى قيامهم بالتسجيل، بأنفسهم في المنصة الإلكترونية للبرنامج، مشيرًا إلى أنهم سيمنحون دعمًا يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى، دون المساس بمخصصاتهم الضمانية، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف، أما الفئة الثانية فستُعطى دعمًا حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة، التي تمثل الفئة الغنية من الدعم.

وأكد المصدر، أن موعد صرف البدل سيسبق موعد تنفيذ قرار رفع أسعار الطاقة، وأن التسجيل في البرنامج سيبدأ في فبراير لجميع الفئات، قائلا ‘‘إنه لم يصدر قرار رسمي يحدِّد مبالغ الدعم الشهري لتلك الفئات‘‘.

واعتبر أن المبالغ المُعلن عنها في وسائل الإعلام افتراضية وليست فعلية، حيث حدَّدت الفئة الأولى 8700 ريال والثانية 12 ألف ريال والثالثة 15 ألف ريال والرابعة 20 ألف ريال، بشكل تقديري على سبيل المثال فقط.

جدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين والأسر ذات الدخل المنخفض، إضافة إلى تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد للطاقة والمياه، لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة. وتشير الوثيقة إلى أن رب الأسرة يقوم بتعبئة استمارة على البوابة الإلكترونية، بداية من فبراير المقبل تشمل البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته لبيان مستحق الدعم من عدمه.