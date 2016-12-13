تفاصيل الإيقاع بالراقصين في حفل «سارية جدة» المختلط

تواصل – مكة:

بعدما ظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لحفلة راقصة مختلطة بسارية جدة ظهر فيه رجلان وعدد من الفتيات، كان مفتاح الوصول للمتهمين حينما استخدم رجال البحث والتحري السارية في تحقيقاتهم بعد تحليل الفيديو وتحديد الموقع الذي تم فيه التصوير.

وبحسب “عكاظ”، درس رجال الأمن بشكل تفصيلي كل زوايا الموقع ومطابقتها على أرض الواقع، لينجح الفريق الأمني، في تحديد الشقة.

واتضح أن مالك الشقة اشتهر باسم حفلة وهو ما عزز الاتهام ضده، حيث إن أعمال المتابعة الأمنية أسهمت في إيقاف المشتبه به والذي حاول إنكار الاتهام قبل أن يعترف بتنظيم حفلة راقصة اشتركت فيها فتيات عربيّات إضافة إلى مقيم اتضحت مغادرته المملكة ليتم التعميم عنه، فيما جرى إيقاف ثلاث فتيات ظهرن في مقطع الفيديو واعترفن بمشاركتهن في الحفلة المختلطة الراقصة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفلة مختلطة في مدينة جدة، عمدت شرطة المحافظة على تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين.

وأسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة عن تحديد مكان الحفلة وهوية المشاركين، إذ تم ضبط عدد منهم (وافدين من جنسية عربية) وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.