 منذ بدء معركة الموصل.. ارتفاع عدد النازحين العراقيين إلى 130 ألفا | صحيفة تواصل الالكترونية

منذ بدء معركة الموصل.. ارتفاع عدد النازحين العراقيين إلى 130 ألفا

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منذ بدء معركة الموصل.. ارتفاع عدد النازحين العراقيين إلى 130 ألفا

تواصل – وكالات:

كشف مصدر عراقي، عن أن عدد النازحين العراقيين ارتفع إلى أكثر من 130 ألفا منذ بدء العدوان العسكري على مدينة الموصل قبل أكثر من شهرين.

وقال رعد الدهلكي، رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب العراقي، إن “ما لدينا من إحصاءات تشير إلى أن عدد المهجرين من الموصل وصل إلى أكثر من 130 ألف نازح”، وفقا لـ”الأناضول”.

وأضاف، أن “بعض النازحين بدأوا يعودون لمناطقهم؛ إلا أنهم يعانون من أوضاع مأساوية، بسبب تردي الخدمات، فضلا عن حاجتهم للمساعدات الإنسانية”.

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