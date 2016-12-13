 غداً.. بدء تداول العملة الجديدة وإتلاف القديمة | صحيفة تواصل الالكترونية

غداً.. بدء تداول العملة الجديدة وإتلاف القديمة

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غداً.. بدء تداول العملة الجديدة وإتلاف القديمة

تواصل – الرياض:

قال الخبير المصرفي والمحلل المالي حسين الرقيب، إن إتلاف الإصدارات السابقة من العملة سيتم داخل المملكة اعتباراً من يوم غد، فور وصولها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مع بدء التداول بالعملة الجديدة.

وأوضح الرقيب أن إتلاف الفئات السابقة من العملة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة؛ نظرا لإتلافها بكميات كبرى، مشيرا إلى وجود أجهزة تكشف التزوير للتأكد من أن العملات المتلفة صحيحة، وأن عمليات الإتلاف مستمرة دوما للأوراق التالفة والقديمة، بحسب “عكاظ”.

وقال الرقيب: السيولة المتوفرة لدى البنوك من الإصدارات القديمة لن تستبدل ابتداء من الغد، وإنما ستُغذى البنوك من الإصدارات المستحدثة فقط في حالة واحدة، وذلك عند طلبها أي سيولة من مؤسسة النقد، أو عند طلب الأفراد صرف أي عملة عن طريق ساما.

 

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