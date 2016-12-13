شاب بوسني يتحدث 56 لغة بطلاقة (فيديو)

تواصل – وكالات:

أذهل شاب بوسني الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإتقانه الحديث بـ 56 لغة بطلاقة مدهشة، وفهم أكثر من 70 لغة.

ويملك الشاب محمد ميسيتش ـ 32 عاماًـ موهبة فريدة في تعلّم اللغات بسرعة عن طريق الصدفة، عندما كان عمرهُ 5 سنوات، حيث كان في إجازة مع أسرته في اليونان، وتمكّن من أن يستمع إلى جارهم اليوناني وفهم ما يقوله.

وبدأت رحلة محمد الفعلية مع تعلّم اللغات عندما كان عمرهُ 9 سنوات، عندما تمكّن من تعلم اللغة السويدية من كتيبة الجنود السويديين الذين تمركزوا في بلدته خلال الحرب الأهلية في البوسنة، وبعد نهاية الصراع ذهب في رحلة إلى المجر وتعلّم لغتها أيضاً بوقت قياسي.

وأدركت عائلة محمد أن هناك شيئاً غير طبيعي فيه، وشخّص الأطباء الذين فحصوه إصابته بمتلازمة اسبرغر، التي تُعد شكل من أشكال مرض التوحّد، وتسمح له بالتقاط اللغات الأجنبية بسهولة كبيرة، وحتى عن غير قصد في بعض الأحيان، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويتذكّر محمد كيف طلب منه أحد الأصدقاء تعلّم اللغة اللاتفية، ليصطحبه في زيارة عمل إلى لاتفيا، واستطاع إجادتها خلال أسبوعين فقط بمساعدة اليوتيوب وكتابين وبعض الرسوم.

ويمضي محمد وقتاً طويلاً في دراسة اللغات، حيث يدفعه شغفه بها إلى تعلّم الجديد منها بشكل دائم، وبالكاد يجد وقتاً لممارسة نشاطات أخرى، لكنه يشعر بالسعادة لقدرته العجيبة التي يصعب تصديقها.