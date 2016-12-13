القضاء الأمريكي يُحدّد جلسة بعد شهرين لحسم قضية «خالد الدوسري»

تواصل – سعود الخالد:

كشف سعود متعب بن قويد المستشار القانوني ومحامي المعتقل في السجون الأمريكية خالد الدوسري، أنّ القضاء الأمريكي حدّد يوم 27 فبراير القادم موعداً لحسم قضية موكِله، وإصدار حكم بذلك.

وقال قويد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، مساء السبت: “إن القضاء الأمريكي حدّد الفترة من 17 يناير إلى 13 فبراير لاستقبال أي مذكرات تدعم موقف الدوسري في القضية”.

وأضاف قويد: “أدلة فريق الدفاع تحمل طابع قانوني وإنساني مقنع، ويبقى مدى نزاهة القضاء الأمريكي بالقضية، ورجّح أن يطلب القاضي الأمريكى السماح لفريق الدفاع الاستماع لأقوالهم”.

وأكد قويد أن المعتقل خالد الدوسري لايزال بحاجة لرعاية صحية خاصة، لافتاً إلى أنّ طبيب فريق الدفاع يعمل على متابعة حالته الصحية.