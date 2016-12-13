ضَبْطُ متهمين بسرقة كاميرات مراقبة من مدرستين في القنفذة

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، ضبط متهمَيْن سرقا كاميرات المراقبة، وبعض محتويات مدرستين في محافظة القنفذة.

وقال القرشي: إنَّ مركز القوز بشرطة القنفذة تلقى، أمس الجمعة، بلاغين مفادهما تعرُّض كاميرات المراقبة، وبعض محتويات مدرستين للسرقة من داخلها.

وذكر القرشي: أن فريق البحث والتحري ضبط متهمَيْن بارتكاب تلك السرقات، وبسماع أقوالهما الأولية اعترفا بارتكابهما لعملية السرقة، وقام بالإرشاد إلى مكان بيعها لِوافِدَيْن من جنسية عربية، وتمَّ التحفظ عليهم جميعاً؛ لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.