وافد عربي يقتل مواطناً ويدفن جثته داخل استراحته بجدة

تواصل ـ خالد العبدلله:

تمكَّنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مكة المكرمة، من القبض على وافد عربي قتل مواطناً أربعينياً في محافظة جدة، وذلك بإطلاق النار عليه ودفنه داخل استراحته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة مكة، العقيد دكتور عاطي القرشي: إنَّ مركز النزلتين بشرطة جدة تلقى بلاغاً من مواطن يفيد بتغيُّب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ عاماً، وعلى ضوئه تمَّ تشكيل فريق عمل من الضبط والبحث الجنائي نظراً للغموض وراء اختفائه.

وأضاف القرشي: أنَّ التحريات الجنائية أشارت إلى وجود خلاف سابق للمتغيِّب مع وافد من جنسية عربية، والذي أقرَّ بعد القبض عليه بإطلاق النار على صَدْرِ المتغيِّب من مسدس؛ مما أدى الى وفاته، ومن ثمَّ قام بدفنه داخل استراحته.

وتابع القرشي: أنَّ المتهم أرشد عن موقع دفن الجثة التي أخرجتها الجهات المختصة، وحفظتها بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، فيما أُوقف المتهم بعد سماع أقواله تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.