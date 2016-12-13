5 نصائح للقضاء على روائح «الحَمَّام» الكريهة

تواصل – وكالات:

عادة ما تتجمع الجراثيم في الحَمَّام بصورة تتجاوز غرف المنزل الأخرى؛ الأمر الذي يتطلب تنظيفاً يوميّاً للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة منه.

وهذه بعض النصائح للقضاء على تلك الروائح:

1 – تُبدَّل فرشاة تنظيف المرحاض مرَّة كلَّ شهر؛ لكونها تلتقط البكتيريا؛ مما يتسبَّب في انبعاث روائح كريهة في الحمَّام.

2 – يُغيَّر كيس القمامة، يوميّاً، حتى لو لم يكن ممتلئاً، كما تُنظَّف سلَّة القمامة بواسطة المطهِّر.

3- يُنظَّف المرحاض بالخلِّ الأبيض المخفَّف بالماء الدافئ، علماً بأن الخلَّ يقضي على الروائح المنزليَّة الكريهة.

4 – توضع علبة مثقوبة مليئة بالمعطِّر في خزَّان “السيفون”؛ وذلك ليخرج القليل من السائل المعطِّر على شكل رغوة في كلِّ مرَّة يسحب فيها “السيفون”، وتنتشر الرائحة العطرة في الأرجاء.

5 – تُمسح الأرضيَّة بالماء المضاف إليه القليل من الزيوت العطريَّة.