أزمة مالية توقف بث قناة «كلمة» السُّنِّيَّة الناطقة بالفارسية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلنت قناة “كلمة” السُّنِّيَّة الناطقة بالفارسية، مساء اليوم السبت، أنها ستتوقف عن البث على جميع الأقمار؛ بسبب الأزمة المالية التي تواجهها.

وقالت القناة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “غداً ستتوقف قناة كلمة الفارسية على جميع الأقمار؛ وذلك بسبب عجز الميزانية”.

وناشد مغردون أهل الخير الغيورين على الدين والأمة، والحريصين على الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذود عن مدرسة أهل السُّنَّة والجماعة، ومكافحة المد الشيعي، وآلته الإعلامية التضليلية، أن يمدوا يد العون والمساعدة للقناة التي شكا النظام الإيراني الطائفي من قوة تأثيرها في المجتمع الإيراني.