حالة أذهلت الأطباء.. «جنين» يُمزِّق جدار «رحم أمه» ويُخرج قدميه

تواصل – وكالات:

أُصيب طبيب فرنسي بالذهول بعد أن وجد زوجاً من أرجل جنين يتدليان خارج رحم مريضته الحامل، لافتاً إلى أن مثل هذه الحالة نادرة جداً؛ إذ توجد منها 26 حالة مسجَّلة فقط في تاريخ طب الولادة.

وذكر موقع “واشنطن بوست” أن طبيب الولادة في المركز الطبي لجامعة “أنجيه”، بيير إيمانويل بويه، اندهش عندما اكتشف ذلك، وبعد فحص جنين المرأة باستخدام تصوير الرنين المغناطيسي، أكد بويه أن “رجلي الجنين لم تتسبب في الفتق”.

وأضاف: “من المحتمل أن تكون الندوب نتيجة الولادات القيصرية الخمسة التي أجرتها المرأة سابقاً، أدت إلى التمزق حيث بقيت أجزاء من الرحم متيبِّسة، بدلاً من أن تتضخَّم في الحجم خلال الحمل الأخير؛ ما أدى إلى تمزُّق جدار الرحم بطول بوصة؛ إذ لم يعد قادراً على التمدد”.

وغالباً ما يتسبب التمزق في جدار الرحم إلى نزيف داخلي، إلا أن المريضة لم تظهر عليها أي أعراض؛ وذلك لأن رجلي الجنين سدَّتا التمزق؛ ما منع فقدان الدمّ، حيث نصح الطبيب الوالدين بإجهاض الجنين، إلا أنهما رفضا لتتم عملية الولادة بعد ذلك بأسابيع ويخرج الجنين للعالم سليماً معافى.