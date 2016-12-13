تناول الفواكه والسلطات يضبط وزن الجسم

تواصل – وكالات:

يُشكِّل الاهتمام بأكل الفواكه والسلطات أهمَّ عوامل ضبط الوزن التي يترتب عليها التحكُّم في الشهية، وتقليل السعرات الحرارية التي تدخل جسمك.

وتنصح بعض الدراسات بالتمسُّك بأكل صحن من السلطة أو الفواكه في بداية الوجبات في حال تعدَّدت الخيارات.

ورأت أن تناول النوعين معاً يُساعد على تهدئة الجوع، وكبح الشهية، والاستمتاع بمذاق أطعمة مختلفة بعد ذلك بكميات منضبطة.

ولفتت الدراسات إلى أنَّ من فوائد البدء بالسلطة والفواكه ضبط نسبة السكري، وعدم ارتفاعها بسرعة؛ لأن ارتفاعها السريع يؤدي إلى تجدُّد الجوع بعد ساعة أو اثنتين على الأكثر، إلى جانب فوائد الوقاية من السكري، وانتفاخ المعدة، والغازات، وعسر الهضم.

وتنصح الدراسات عشاق السلطة أو الفواكه بالحرص على تناول الشوربة في البداية لتهدئة المعدة، وتهيئتها في الوقت نفسه.