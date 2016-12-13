مكة.. إصابة مواطن بطلق ناري وانقلاب مركبة في «مضاربة جماعية»

تواصل – خالد العبدالله:

أُصيب مواطن في العقد الرابع بطلق ناري في مضاربة جماعية بمكة المكرمة، كما أُصيب آخر؛ إثر انقلاب مركبته بعد مطاردة آخرين له.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٨ بلاغاً مفاده حدوث مضاربة بين عدد من الأشخاص جنوب العاصمة المقدسة بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأضاف القرشي “نجم عن ذلك إصابة مواطن في العقد الرابع من العمر بطلق ناري، نُقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة، كما أُصيب مواطن في العقد الثالث من العمر بإصابة بسيطة؛ إثر انقلاب مركبته التي يقودها بسبب مطاردة أشخاص آخرين له”.

وتابع الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة: “تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط عدد من المشاركين في المضاربة، وإحالتهم لشرطة العاصمة المقدسة، وتم إيقافهم بعد استكمال إجراءات الاستدلال معهم، وسيتم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص”.