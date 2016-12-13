 حاول الهروب من حريق.. إصابة مواطن سقط من الطابق الثالث في تبوك (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

حاول الهروب من حريق.. إصابة مواطن سقط من الطابق الثالث في تبوك (صور)

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حاول الهروب من حريق.. إصابة مواطن سقط من الطابق الثالث في تبوك (صور)

تواصل ـ خالد العبدالله:

تعرَّض مواطن لإصابات متفرقة إثر سقوطه من نافذة غرفة النوم في الدور الثالث أثناء محاولته الابتعاد عن حريق شبَّ في منزل بحي الفيصلية في مدينة تبوك.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في تبوك، النقيب عبدالعزيز الشمري: إنَّ بلاغاً ورد إليهم عن اندلاع حريق، وبمعاينة الموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني، ووجود مواطن ملقى على الأرض خارج المبنى.

وأعلن الشمري، اليوم السبت، أنَّ الهلال الأحمر نقل المواطن لمستشفى الملك سلمان العسكري للعلاج، كما أفاد بأن “مدني تبوك” أخمد الحريق وسيطر عليه تماماً، واتضح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في المكيف.

ونصح الشمري المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة التمديدات الكهربائية في المنزل بشكل دوري ومستمر حفاظاً على سلامة الأرواح.

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