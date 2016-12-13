أمير القصيم: الميزانية تؤكد سير المملكة في الاتجاه الصحيح للتطوّر

تواصل ــ راضي الزويد:

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم: إنّ ما تضمنته ميزانية المملكة للعام 2017م، دليل واضح بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطوّر والتقدم بما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق أعلى درجات الأمان، مستشهداً بمقولة خادم الحرمين: “اقتصادنا قوي ومتين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات”.

وبيّن أمير القصيم، أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية أكدت أن التنمية في تصاعد مستمر، وأن قادة البلاد عازمون على مواصلة تنمية الوطن ورفاهية المواطن رغم الظروف المحيطة، مُشيداً ببرامج الإصلاحات التي أكدت عليها الميزانية، موضحا أن ذلك يأتي في مصلحة الوطن والمواطن.

ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور الميزانية، وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة تؤكد على متانة اقتصاد المملكة.

وأثنى على ما يتمتع به المواطن من ثقة كبيرة في قيادته، موضحاً أن ذلك جعل الوطن مضرب المثل في وحدة صفه ولحمته، وجعل البلاد في منأى عن الفتن والقلاقل التي عصفت بكثير من البلاد المحيطة.

وحذّر أمير القصيم من الانسياق خلف المرجفين الذي يريدون بالبلاد السوء ويحسدونها على ما أتاها الله من فضله، داعياً أن يمد الله في عمر خادم الحرمين ليواصل مسيرته في خدمة الإسلام والمسلمين والوطن.