 «الشورى» يطالب بتأهيل كفاءات وطنية قادرة على تشغيل المفاعلات النووية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى» يطالب بتأهيل كفاءات وطنية قادرة على تشغيل المفاعلات النووية

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«الشورى» يطالب بتأهيل كفاءات وطنية قادرة على تشغيل المفاعلات النووية

تواصل – الرياض:

وجَّه مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ببناء قدرات بحثية محلية، وتخريج مهندسين وفنيين وطنيين متخصصين في مجال الطاقة النووية بوتيرة سريعة لتصنيع وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

وطالب المجلس مدينة الملك عبدالله، باتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ الأهداف المناطة بها، وتضمين تقاريرها السنوية معلومات حول المنجزات المرحلية الفعلية نحو إدخال الطاقة البديلة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس أن المدينة أمضت وقتاً طويلاً في إجراء الدراسات والبحوث في مختلف القضايا المتعلِّقة بتأسيس بنية تحتية وتشريعية لصناعة الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون كثيرة مع مختلف دول العالم في مجالات متعلِّقة بعمل المدينة.

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