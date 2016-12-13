الطائف.. «جوال» يتسبب في احتجاز اثنين بجبل «الهدا»

تواصل – الطائف:

أدى سقوط جوال في منحدر بجبل الهدا بمحافظة الطائف، إلى احتجاز شخصين كانا يحاولان الوصول إليه؛ حيث لم يتمكنا من الصعود مرة أخرى.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر سلطان الشريف، اليوم السبت، إنه ورد بلاغ عن طريق العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، بنزول شخصين في منحدر بجبل الهدا تقدر مساحته ما يقارب 400 متر، وتم احتجازهما وعدم قدرتهما على الصعود، مؤكداً إخراجهما من قِبل فريق إنقاذ الدفاع المدني.

وأضاف الشريف: “اتضح أن سبب نزولهما سقوط جوال أحدهما، أثناء وقوفهما على مشارف جبل الهدا؛ ونتج عن الحادث إصابة أحدهما بإصابات بسيطة نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى القوات المسلحة، وتلقى العلاج وخرج بصحة جيدة”.