خميس مشيط.. افتتاح السوق المدرسي بـ«الإسراء الابتدائية» (صور)

تواصل ـ خالد العبدلله:

افتتح مدير مكتب العمل بخميس مشيط محمد جالي، السوق المدرسي، الذي نظّمته مدرسة الإسراء الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم.

وأبدى “جالي” سعادته بما رآه من تنظيم وتدريب للطلاب في عمليات البيع والشراء عبر مجموعة محلات صغيرة موزعة في فناء المدرسة.

من جهته، أكّد مدير مدرسة الإسراء معيض آل سليم، بأهمية الأنشطة والبرامج المنوّعة التي تُثري الطلاب بمهارات، وخبرات ممتازة تساعدهم على التميز والنجاح في حياتهم.

وبيّن معيض أنه تم عمل 16 محلاً صغيراً، والإعلان عنه لجميع الطلاب وطرحه للراغبين في تسلمه وتشغيله، كما تمّ عمل عقود يوقع عليها المستأجر من الطلاب توقع عليها المدرسة، وتتضمن شروط وعدة بنود يلتزم فيها الطرفان بالتنفيذ.

وذكر أنه تمّ تخصيص ساعة في اليوم المفتوح للسوق المدرسي، بعد أن تم تجهيز المحلات الصغيرة بلوحاتها وبالأسماء التي اختارها الطلاب بإعطاء كل طالب الفرصة في اختيار الاسم الذي يرغب في كتابته على اللوحة، مع منع أي طالب غير مستأجر بإحضار أي مبيعات للسوق، كما تم توزيع الأصناف المسموح ببيعها على المحلات حتى لا يتكرر نفس الصنف في أكثر من محل.

وقال رائد النشاط والمشرف على اليوم المفتوح علي القرني: إنّ اليوم يحمل نشاطات متميزة كسباق الضاحية، والبرنامج الرياضي، والسوق المدرسي.

وأضاف: أن هذا السوق يعطي الطالب فرصة رائعة لممارسة البيع والشراء والكسب من عمل اليد، كما ينمي مهاراته في التعامل مع الناس، ويعطيه فرصة رائعة وخبرة مميزة في التعامل مع الناس عبر البيع والشراء وحساب الربح والخسارة.

وأبدى القرني سعادته بنجاح السوق المدرسي والحضور المميز للطلاب وعدد كبير من أولياء الأمور الذين حضروا لدعم السوق والشراء منه.

وأوضح أنه تم اختيار مجموعة طلاب للقيام بأدوار قيادية في السوق كإدارة السوق، ومتابعة ممارسات البيع والشراء والنظافة، وعدم السماح لأي محل بمخالفة ما هو مكتوب في العقد، أو بيع أصناف غير مسجلة في العقد، وأي مخالفة تسجل على المحل غرامة مالية يتحملها.