«التعليم»: 6 فرص تُعيد للطالب درجاته المفقودة

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، أنها أتاحت لطلاب وطالبات التعليم العام إمكانية إعادة درجات سلوكهم المفقودة أو جزء منها خلال العام الدراسي عبر 6 فرص للتعويض.

ووجّهت الوزارة إدارات المدارس بتمكين الطالب المخالف سلوكيا من ممارسة فرص التعويض في كل إجراء حسم فيه من درجات سلوكه.

ولفتت الوزارة إلى أنّ من حق الطالب أن يجمع بين عدد الفرص لتعويض الدرجات المحسومة دون تكرار لأي فرصة، بحيث لا تتجاوز 100 درجة ولا يحتفظ له بالدرجات الزائدة كرصيد.

وألزمت الوزارة المدارس بتوثيق الدرجات المحسومة وما يطرأ على درجات السلوك جراء فرص التعويض المتاحة للطالب، بحسب “مكة”.

وجاءت آليات فرص التعويض على النحو التالي:-



1 انتظام الطالب المخالف في التبكير لأداء الصلاة في مقدمة الصف الأول في المدرسة لمدة أسبوعين

درجات التعويض: من درجة إلى درجتين

2 انضباط سلوك الطالب المخالف سلوكيا مدة أسبوعين وابتعاده عن المخالفات السلوكية

درجات التعويض: من درجة إلى درجتين

3 إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدا معتمدا يفيد بحصوله على دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية أو العمل التطوعي بما لا يقل عن 5 ساعات

درجات التعويض: من درجة إلى درجتين

4 مشاركة الطالب في ثلاثة أنشطة مدرسية بصورة إيجابية

درجات التعويض: من درجة إلى 3 درجات

5 تحسن سلوك الطالب المخالف خلال أسبوعين بعد إحضاره تقريرا من وحدة الخدمات الإرشادية أو من جهة حكومية ذات اختصاص أو لها علاقة بتعديل السلوك

درجات التعويض: من درجة إلى 3 درجات

6 إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدين من معلمين بعد اعتمادهما من قائد المدرسة يفيدان بحسن سلوكه

درجات التعويض: من درجة إلى 3 درجات