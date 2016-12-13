لا يتحدث العربية.. «حسن» طفل باكستاني يُتَوَّج بلقب أصغر حافظ للقرآن في جدة

تواصل – نايف الحربي:

لم يكن يعلم الشيخ شير محمد خان، والذي يعلِّم القرآن منذ 25 عاماً، أن ابنه حسن الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، سيُتَوَّج بلقب أصغر حافظ للقرآن الكريم بجدة ويتخرج ضمن ألف حافظ وحافظة لكتاب الله.

وعن قصة حفظ ابنه لكتاب الله قال خان: “ألحقت ابني بحلقتي القرآنية في مجمع سعد بن أبي وقاص الصباحي بجمعية خيركم بجدة منذ كان عمره 3 سنوات، وكان يتنافس مع شقيقه أحمد 4 سنوات، على إتمام الحفظ بعد أن شاهدوا شقيقهم الأكبر محمد قد أتمّ الحفظ ولله الحمد”.

وأضاف: “كانوا يحفظون القرآن بسلاسة رغم أنهما لا يتحدثان العربية، ولكن تلك معجزة القرآن لقوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)”.

وتابع خان قائلاً: “حرصت أنا وزوجتي منذ قدومنا من باكستان إلى المملكة على تعليم كتاب الله، ووفقنا الله لهذا، وأثمر عن حفظ أبنائنا الثلاثة لكتاب الله، وتتويج ابني بلقب أصغر حفاظ للقرآن في جدة حدث أعتز به، ولكن أرجو ربي أن يتوجاني وأمهم بتاج الوقار يوم القيامة”.

وذكر الطفل حسن، أصغر حافظ للقرآن بجدة، أنه يتمنى من الله أن يحقق حلمه في أن يصبح عالماً، يعلم الناس أمور دينهم ويدعو إلى الله، مقدماً شكره لله سبحانه وتعالى على توفيقه وأشقائه على حفظ كتاب الله، ثم لوالديه ولجمعية خيركم.