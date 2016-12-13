مكة.. دورة تدريبية مجانية عن «مهارات كتابة الوصايا والأوقاف» بمركز «إسعاد»

تواصل ـ مكة المكرمة:

يُقدِّم مركز “إسعاد” للاستشارات التربوية والتعليمية، بالتعاون مع مركز خبراء الوصايا والأوقاف “واقف”، دورة تدريبية بعنوان: “مهارات كتابة الوصايا والأوقاف” لنساء الأعمال، والمهتمات بالوقف، ومشرفات الجمعيات، والمراكز الخيرية.

ويٌقدِّم الدورة رئيس مجلس إدارة مركز “واقف”، سليمان الجاسر، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء ٤ و٥ ربيع آخر، من الساعة ٤:٣٠ – ٩ مساءً، بمقر “إسعاد”، في حي النسيم في مكة المكرمة.

وأتاح “إسعاد” و”واقف” إمكانية التسجيل عبر الرابط https://goo.gl/cHnULM، وفي حال القبول يتم التأكيد برسالة عبر رقم الواتساب 0558619856، علماً بأن الدورة مجانية.