 «الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم

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«الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم

تواصل – سعود الخالد:

نبَّه النظام الآلي للإنذار المبكرالتابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية تتسبّب في إثارة الأتربة، والغبار، وتدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كم على الرياض، وأقل من 1 كم في القصيم.

ولفت الإنذار في سلسلة تنبيهات على موقعه الإلكتروني إلى أن الحالة في الرياض تنتهي عند التاسعة مساءً، وتنتهي في القصيم السادسة والنصف مساءً.

إلى ذلك نبَّه الإنذار المبكر إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عرعر، مشيراً إلى أن الحالة تنتهي التاسعة مساءً.

وحذَّر الإنذار من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة على طريف، لافتاً إلى انتهاء الحالة عند تمام التاسعة مساءً.

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