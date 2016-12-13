«الحقيل»: الميزانية تُقدِّم للمواطنين منتجات سكنية بجميع المناطق

تواصل – واس:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة لعام 1438 – 1439، تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، منوهاً إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وقال الوزير في تصريح بمناسبة صدور الميزانية: إن ميزانية الدولة استمرت في تلبية الخدمات الأساسية، وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات، وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون.

وأضاف: أن الميزانية أتاحت تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحليّة والخارجية.

وتابع الحقيل: أن الميزانية تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقاً، من شأنه أن يدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدُّم والنماء للوطن والمواطن.

ونوَّه الوزير إلى أن ما تم تعديله في منظومة دعم المنتجات مثل الطاقة وبعض السلع، وإقرار بعض البرامج والحوافز الحكومية، واستحداث رسوم جديدة متنوعة، يأتي في إطار التوجُّه بتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مستوى النمو، وخفض الإنفاق الحكومي، وترشيده مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.

وقال الوزير: “أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، ووطننا الغالي بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م؛ إذ أبرزت لنا هذه الميزانية صورة جليّة للاستقرار الاقتصادي الذي من شأنه أن يثمر بعون الله تعالى عن الكثير من الخير لجميع المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية والعسكرية وغيرها.

ورأى أن برنامج التوازن المالي الذي جاء ضمن الميزانية والذي يضمن للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية؛ يأتي استمراراً للتقدّم والتطوّر، بما يحقق بمشيئة الله تعالى أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020؛ وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي.

وأفاد الحقيل بأن ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، مبيناً أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج التي تسهم في تنظيم، وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض، وتمكين الطلب؛ وذلك انطلاقاً من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.